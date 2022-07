Saksamaa võitis alagrupi täiseduga, Soomel jäi turniiril võiduarve avamata

Esimene poolaeg möödus Saksamaa taktikepi järgi. See kulmineerus 40. minutil avaväravaga, kui Saksamaa kaitsja Sophia Kleinherne saatis palli pealöögiga Soome väravavõrku. Seisult 1:0 lõppes ka esimene poolaeg.

Teine poolaeg algas Soome jaoks raskelt, sest juba 48. minutil lõi Saksamaa teise värava, kui pealöögist oli täpne poolkaitsja Alexandra Popp. Selle väravaga tõusis ta Inglismaa ründaja Beth Meadi kõrvale, sest mõlemad naised lõid värava kõigis alagrupimängudes.

Seisu vormistas 63. minutil Saksamaa ründaja Nicole Anyomi, kes lõi madala palli Soome väravavahi selja taha.

Mängu parimaks mängijaks valiti sakslane Linda Dallmann, kelle söödutäpsus oli lausa 79%.

Kolme mänguga kogus saksamaa kolm võitu ning ei lasnud endale ühtegi väravat lüüa. Sellega võitis Saksamaa alagrupi ning suundub edasi veerandfinaali neljapäeval, kus läheb vastamisi Austria naiskonnaga.

Soome naiste jaoks on turniir läbi. Nende saldoks jäi kolm kaotust ning nad suutsid turniiril lüüa ühe värava.