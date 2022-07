Rootsi naiskonna staarmängija pärast võitu Šveitsi üle: ma olen väga vihane

"Mul on nüüd pärast mängu väga palju erinevaid tundeid. Me suudame nii palju paremini ning ma arvan, et me peame mängima paremini," ütles Asllani Rootsi väljaandele SVT pärast mängu.

"Me peame leidma kiiremini uusi lahendusi ning muutma oma söödumängu kiiremaks ja efektiivsemaks. Me ei saa olla nii lihtsasti loetavad nagu olime täna," selgitas Asllani pärast kolmapäevast mängu Šveitsiga.

Ühtlasi polnud Asllani rahul kohtunike tegevusega, kuid seda ta pikemalt ei kommenteerinud.

Lõpetuseks ütles Asllani, et Šveits on hea võistkond ning loomulikult on ta õnnelik, et neid suudeti võita, kuid Rootsi naiskonnal on veel väga palju näidata.

Viimases alagrupimängus kohtub Rootsi pühapäeval Portugaliga.