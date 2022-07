Vigastustest räsitud Holland suutis tulises mängus Portugali võita

Valitsev meister Holland avas mängus väravate arve juba seitsmendal minutil, kui nurgalöögijärgses olukorras oli täpne Damaris Egurrola.

Juba 16. minutil suurendas Holland oma eduseisu, kui taaskord nurgalöögijärgsest olukorrast leidis Holland üles väravavõrgu. Sel korral oli täpne Stefanie van der Gragt, kes sai pärast otsustavad lööki ka jalaga vastu nina, kuid õnneks sai mängu jätkata.

It's 2⃣-0⃣ to the Netherlands



Stefanie van der Gragt bravely heads the second in #WEURO2022 pic.twitter.com/swCbbQKbAr