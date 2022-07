Raja muutustest neljapaadi koosseisus: see on olnud tore seiklus

"Oleme võistluse lõpuks heas kohas, kuigi me ei teinud oma parimat sooritust," rääkis Raja pärast MK-etappi intervjuus ERR-ile. "Treeningutel on ka seis aeg-ajalt olnud parem, aga selline see tulemuse tegemine ongi: üks hetk on hea, üks hetk on konkurentsis rohkem segajaid. Kokkuvõtteks võib anda hinde neli, hea tagasiside enne EM-i, palju mõtteainet, mille kallal töötada."

"Vahel ongi spordis nii, et teed oma parima ja oled seal, kus oled. Ka konkurendid teevad oma parima. Tööd oleme teinud õiges suunas, eriti silmas pidades EM-i. Peame arvesse võtma, et ei tohi liiga vara liiga heas vormis olla," tõdes Raja.

Sel hooajal näeb Eesti paarisaerulise neljapaadi koosseis välja tavapärasest erinev, sest kogenud Raja ja Tõnu Endreksoniga istuvad paadis noored Mihhail Kuštein ning Johann Poolak.

"Noored mehed on neljapaadi sõiduga üsna hästi kohanenud. Tehniliselt on meil varu, oleks ka veider, kui seda poleks. Hea uudis on, et paatkonna käima saamine on läinud ilma suuremate takistusteta," kinnitas Raja.

"Praegu võin öelda, et otsus veel vähemalt see hooaeg kaasa teha oli õige, eriti kui on juba üks medal MK-lt taskus. Noored mehed mõjuvad hästi, silm särab, saad kogemusi jagada ja head nalja teha. See on juba pea kaks kuud olnud tore seiklus," lisas Rio olümpiapronks.