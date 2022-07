Aarna: seda on aastaid oodatud, et nad pääseksid finaalturniirile

Soomes kaheksandat aastat liigajalgpalli mängiva Eesti koondise ründaja Signy Aarna sõnul on Soome naiste pääs EM-finaalturniirile väga suur kordaminek, mida on juba aastaid oodatud.

"See on kahtlemata väga suur kordaminek. Seda on juba aastaid uuesti oodatud, et nad pääseksid finaalturniirile ja see on väga suur asi," sõnas Eesti jalgpallikoondise ründaja Signy Aarna.

Kuna Soome naiskond kuulub Euroopa meistrivõistlustel surmagruppi, kus nendega koos on Hispaania, Saksamaa ja Taani, siis suuri ootusi Signy Aarna sõnul koondisele pole pandud. Põhjanaabrite plussiks hindab ta töökust ja ühtsust.

"Ma arvan, et nende suureks plussiks on see, et sama koosseis on mänginud juba mitu aastat koos. Neil on ühtlaselt hea võistkond ja neil pole ühtegi suurt staari. Kõik on tugevad tööloomad. Ma arvan, et nõrkused tulevad välja suurturniiril, kui selliste suurriikide vastu mängida," kommenteeris Aarna.

Aarna mängib klubijalgpalli Ahvenamaal Aland Unitedis ja tema klubist kuulub EM-i koondisesse kogenud kaitsja Anna Westerlund, kes oli suurturniiri eel pidanud koondise särgis läbi aegade kõige rohkem kohtumisi - 138 mängu.

"Ta on läbi aegade koondises kõige rohkem mänge pidanud. Ta on jalgpalliväljakul kahtlemata väga suur liider ja kaitse tugitala. Ta võiks mängida mõnes tippvõistkonnas," ütles Aarna.

Suurem osa EM-il mängivaid Soome koondislasi teenivad leiba Rootsis, Inglismaal, Hispaanias, Itaalias, USA-s, kuid on läinud edasi just Soome meistriliigast, mis on aastatega muutunud tugevamaks, ütleb Aarna. Eesti koondise ründaja mängib Soomes juba kaheksandat aastat.

"Kui ma läksin sinna aastal 2014, siis sellega võrreldes on kindlasti väga palju muutunud. Liiga on palju ühtlasemaks muutunud. Sa võid kaotada vabalt tabeli viimasele satsile," sõnas Aarna.