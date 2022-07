Inglismaa naiskond ei soovi valges vormis mängida

Nimelt soovib naiskond, et vormi püksid ei oleks valget värvi, sest see on menstruatsiooni ajal ebapraktiline.

"Üleni valge vorm on hea ja ilus, kuid see ei ole praktiline, kui mäng satub sellele ajale," kommenteeris olukorda Inglismaa väravalööja Beth Mead.

Valgete pükste kandmise probleem naistespordis on tõstatatud ka Wimbledoni tenniseturniiri raames, kus kõik osalejad peavad kandma üleni valget riietust.

