Kummaline kriitika: Norra naiskond ei olnud mängupallidega rahul

Mängu jooksul võis näha, kuidas nii Norra kui ka Põhja-Iirimaa mängijad mitu korda palle vahetasid.

Norra koondise kapten Maren Mjelde ütles pärast mängu, et selline juhtum oli imelik. "Palli lüües oli tunda, et see oli tühi. Loodetavasti pumbatakse järgmise mängu palle paremini," lisas Mjelde.

Kapteni öelduga nõustus ka Norra koondise staar Ada Hegerberg: "Esimesed kaks palli olid tühjad ja seepärast palusime pallide vahetamist, et saaksime korralikku jalgpalli mängida."

Norra naiskond mängib järgmise mängu esmaspäeval Inglismaa vastu.