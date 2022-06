Saksamaa keeldus koroonajuhtumite tõttu Hiinaga mängimast ja sai ise karistada

Praegu on Rahvuste liigas kavas teine mängunädal. Filipiinidel peetaval turniiril pidid neljapäeval vastamisi minema Saksamaa ja Hiina, kuid kuna sakslaste andmetel andsid laupäeval Hiina delegatsioonist 21 inimest positiivse koroonaproovi, nõudsid nad, et mäng lükataks edasi või et hiinlastele tehtaks uuesti PCR-testid. Korraldajate teatel polnud selleks aga vajadust, sest kohalikud koroonareeglid olid täidetud.

"Me tahtsime mängida, aga tingimusel, et vastas on terved sportlased," selgitas Saksamaa alaliidu spordidirektor Christian Dünnes kodumaa meediale. "Palusime lükata mängu esmaspäevale või testida hiinlasi mängupäeval, aga rahvusvaheline alaliit ei näinud selleks põhjust. Testimise kohta ütlesid nad, et sellega võib kaasneda liiga palju valepositiivseid.

Kolmapäeval loobus Hiina ise viirusjuhtumite tõttu mängust Prantsusmaaga, aga päev hiljem olnuks valmis Saksamaaga mängima.

"Meeste Rahvuste liiga mäng Hiina ja Saksamaa vahel jääb ära, kuna Saksamaa keeldub mängimast, kuigi kohalikud võimud lubasid positiivse proovi andnud Hiina sportlastel isolatsioonist lahkuda," teatas rahvusvaheline alaliit. Seetõttu otsustati, et sakslaste keeldumine tähendab, et nad andsid loobumisvõidu ja Hiina saab tabelisse kirja 3:0 võidu.

Reedel mängis Hiina Argentinaga ja sai 1:3 kaotuse.