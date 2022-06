Giggs pani Walesi koondise peatreeneriameti maha

2018. aasta alguses Walesi jalgpallikoondise peatreeneriks nimetatud Ryan Giggs teatas, et paneb ameti maha, et tema kohtuasi ei rööviks tähelepanu Walesi koondise edult.

Kauaaegne Manchester Unitedi mängija Giggs lahkus ajutiselt koondise juurest 2020. aasta novembris, kui ta võeti vahi alla ning hiljem esitati talle süüdistus kahe naise ründamises. Sellest ajast alates – ka mullusel EM-il – on Walesi koondist juhendanud tema abitreener Rober Page, kelle käe all võitis Wales Rahvuste liigas enda alagrupi ja tõusis kõrgeimasse liigasse. Tänavu tüüris Page Walesi 64-aastase vaheaja järel MM-finaalturniirile. Mullusel EM-il jõudis Wales kaheksandikfinaali.

"Pärast hoolikat kaalumist otsustasin lahkuda Walesi koondise peatreeneriametist," teatas Giggs esmaspäeva õhtul. "On olnud suur au ja privileeg juhendada enda riigi rahvuskoondist, aga on ainult õiglane, et Walesi jalgpalliliit, treenerid ja mängijad saavad MM-finaalturniiriks valmistuda kindlusega ja ilma spekulatsioonideta, mis puudutavad peatreeneriametit."

"Walesi jalgpalliliit tänab Ryan Giggsi tema töö eest meie rahvuskoondisega ja ühtlasi hindame tema otsust," seisis alaliidu pressiteates. "Meie alaliidu ja koondise peamine eesmärk on nüüd keskenduda MM-finaalturniirile."

Süüdistuse kohaselt kasutas Giggs 2017. aasta augustist kuni 2020. aasta novembrini koduvägivalda enda toonase tüdruksõbra Kate Greville'i vastu ning lisaks ründas ka tema nooremat õde Emmat. Giggs on kõiki süüdistusi eitanud. Kohus pidi algselt algama jaanuaris, kuid ruumipuuduse tõttu lükati edasi augustisse.

"Ma ei taha, et huvi selle kohtuasja ümber mõjutaks või rikuks kuidagi Walesi koondise valmistumist MM-finaalturniiriks," ütles Giggs, kes lisas, et plaanib tulevikus treenerikarjääri jätkata. "Olen kurb, et me ei saa seda teekonda ühiselt jätkata, sest usun, et see suurepärane meeskond teeb meid uhkeks."

MM-valiksarja play-off'is Ukraina alistanud Wales mängib finaalturniiril B-alagrupis koos Inglismaa, USA ja Iraaniga.

Eeldatavasti nimetatakse Walesi uueks peatreeneriks Page.