Manchester Unitedi legendi Ryan Giggsi süüdistatakse naiste ründamises

Novembris võeti Giggs koduvägivalla süüdistusega vahi alla. Lisaks toodi välja 30. eluaastates naisele kehavigastuse tekitamine ning 20. eluaastates naise ründamine. Mullu vabastati 47-aastane Walesi jalgpallikoondise peatreener kautsjoni vastu. Nüüd tuleb Giggsil kohtusse ilmuda 28. aprillil.

Walesi meeskonda juhendab EM-finaalturniiril abitreener Robert Page. Koondise alagrupikaaslasteks on Itaalia, Šveits ja Türgi. MM-valikturniiril kohtub Wales septembris ja oktoobris ka Eesti rahvuskoondisega.

Crown Prosecution Service: 'We have authorised Greater Manchester police to charge Ryan Giggs with engaging in behaviour which was controlling or coercive and assault occasioning ABH. A charge of assault by beating relating to a second woman has also been authorised'