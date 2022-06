Erika Kirpu tuli EM-il seitsmendaks, meistriks krooniti ukrainlanna

Alagrupiturniiril kaotasid kõik eestlannad ühe kohtumise. Tulenevalt gruppide erinevast suurusest said Lehis ja Differt viis ning Kirpu ja Embrich neli võitu.

64 seas läks kõige napimalt Lehisel, kes sai sakslannast Alexandra Ehlerist jagu 15:14. Ülejäänud eestlannadel läks lihtsamalt: Differt alistas serblanna Katarina Knezevici 15:8, Embrich tšehhitar Michala Pechovova 15:7 ja Kirpu leedulanna Olivija Masalo 15:5.

32 hulgas sai Erika Kirpu jagu britt Katrina Smith Taylorist 11:9, aga ülejäänud eestlannad kaotasid: Lehis jäi alla šveitslannale Pauline Brunnerile 14:15, Differt itaallannale Mara Navarriale 12:15 ja Embrich prantslannale Marie-Florence Candassamyle 13:14.

Pääsu eest veerandfinaali oli Kirpul raske matš ukrainlanna Jana Šemjakinaga, aga eestlanna võitis 15:14 ja jõudis kaheksa hulka, kus kaotas aga poolatar Martyna Swatowska-Wenglarczykile 11:15 ja sai kokkuvõttes seitsmenda koha.

Euroopa meistriks krooniti 25-aastane ukrainlanna Vlada Harkova, kes alistas finaalis 15:10 kahekordse individuaalse maailmameistri ning Rio olümpiahõbeda, itaallanna Rossella Fiamingo.

Sealjuures on Harkova näol iseõppinud 3D kunstnikuga, kes otsis intenetiavarustes hiljuti tööd järgmise kirjeldusega: "tegelesin 15 aastat vehklemisega, 3D kunst oli mu hobi ja midagi sellist, millega soovisin tegeleda pärast sportlaskarjääri lõppu. Ja nüüd oleme siin: pärast Venemaa invasiooni pidin oma uut elu alustama veidi varem kui olin lootnud. Olen nüüd teel uude töövaldkonda, see on veidi hirmutav, aga samas põnev."