Nõlvak – Tiisaar enne MM-i: oleme teinud väga pika sammu edasi

Eesti rannavõrkpallipaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar saavutas nädalavahetusel Jurmalas MK-etapil neljanda koha. Sel nädalal algavate maailmameistrivõistluste eel on seis lootusandev.

Jurmalas toimunud turniir kuulus MK-sarja kõrgeimasse kategooriasse ja kuigi Eesti paari jaoks lõppes see pronksimängu otsustava geimi 13:15 kaotusega Brasiilia duole Andre - George, on rahuloluks põhjust.

"Oleme viimased kaks turniiri saanud maailma tippudega mängida, oleme suutnud nendega kohaneda ning ise enda mängu mängida," sõnas Nõlvak. "Blokid on natuke kõrgemad, rünnakud tulevad natuke kõrgemalt ja natuke teravamalt, nende nüanssidega peame kohanema ja see läheb meil hästi."

Juba sel nädalal algavad Roomas maailmameistrivõistlused, kus Nõlvak – Tiisaare jaoks on eesmärgiks alagrupist edasipääs. Senise põhjal võib väita, et edasiminek on toimunud.

"Oleme teinud päris pika sammu edasi," ütles Tiisaar. "Ma ütleks, et seni pole kahe hooaja vahel meil nii suurt sammu olnud. Aga ikkagi jään oma sõnade juurde, et hakkame vaikselt endast aru saama; vaikselt hakkab pärale jõudma, kuidas meie mäng peaks välja nägema."