Nõlvak – Tiisaar alustavad rannavolle MM-i reedel mehhiklaste vastu

Nõlvak – Tiisaar mängivad C-alagrupis. Lisaks eestlastele kuuluvad sinna hollandlased Alexander Brouwer – Robert Meeuvsen, mehhiklased Juan Virgen – Miguel Sarabia ning Mohamed Abicha – Oussama El Azhari Marokost.

Hollandi paaril on nelikust kõige säravamad tulemused. Neil on muuhulgas ette näidata 2016. aasta Rio olümpiapronks ja 2013. aasta MM-i kuld.

Eestlased alustavad alagrupimängudega 10. juunil, mil kohtutakse Mehhiko paariga. 11. juunil mängitakse marokolastega ja 13. juunil hollandlastega.

Eestlaste alagrupiturniir MM-il:

Reede, 10. juunikell 11.00 Nõlvak – Tiisaar vs Virgen – Sarabia / Väljak 3

Laupäev, 11. juuni kell 12.00 Nõlvak – Tiisaar vs Abicha – El Gharouti / Väljak 2

Esmaspäev, 13. juuni kell 10.00 Nõlvak – Tiisaar vs Brouwer – Meeuwsen / Väljak 2

Tulemusi näeb siit.

Igast alagrupist pääseb edasi kaks esimest paari, lisaks tagavad koha play-off'is kõigi alagruppide peale neli paremat kolmanda koha saajat. Kaheksa ülejäänud kolmanda koha saajat mängivad neljamängulise lisaringi, selgitamaks viimased edasipääsejad.

Nõlvak - Tiisaar on välja öelnud, et eesmärgiks on jõuda kaheksa parema sekka. Sel hooajal on Eesti esiduo esinenud hästi MK-sarjas, kus viimati saavutati kõige kõrgema taseme ehk Elite 16 etapil Lätis Jurmalas neljas koht. Neljandaks jäädi ka Challenge'i taseme etapil Brasiilias Itapemas, hooaja alguses saadi Mehhikos Tlaxcalas 9. koht.