Venemaa sportlane võttis sõna Ukrainas toimuva sõja vastu

Hispaania jalgpalliklubis Espanyol mängiv Venemaa naisjalgpallur Nadezhda Karpova võttis sõna sõja teemal ning on üks vähestest Venemaa sportlastest, kes andis teada, et on Ukrainas toimuva sõja vastu.

Pärast Venemaa tungi Ukrainasse on väga vähesed Venemaa sportlased sõja teemal sõna võtnud, vahendab BBC.

Moskva Dünamo mängija Fjodor Smolov tegi veebruaris Instagramis postituse sõnumiga "No war". Moskva Spartaki mängumees Aleksander Sobolev tegi samuti sotsiaalmeediasse sõjategevust mitte pooldava postituse, kuid võttis selle mõned tunnid hiljem maha, kirjutab BBC.

Karpova on Venemaa jalgpallinaiskonna ainus liige, kes on oma vastasseisu avaldanud ning teeb seda peaaegu iga päev. Ta on üles pannud sõjavastaseid postitusi Instagrami, kus tal on umbes 143 000 jälgijat.

"Ma ei saa lihtsalt vaikida ja samal ajal seda ebainimlikkust vaadata. Ma ei tea, mis juhtuks, kui oleksin Venemaal. Tunnen erilist vastutust sel teemal sõna võtta," sõnas Karpova.

"Venemaa propaganda üritab venelasi veenda, et oleme väga eriline rahvas ja kogu maailm on meie unikaalse missiooni vastu," räägib ta.

Karpova on Venemaa naiste jalgpallikoondist esindanud 24. korral sealhulgas ka eelmisel EM-il viis aastat tagasi.

"Putin võttis meilt kõik, sealhulgas ka meie tuleviku. Ta tegi seda meie vaikival nõusolekul. Suurem osa inimesi lihtsalt sulges oma silmad ebaõigluse ees, arvates, et see pole nende asi," lisas Karpova.

"Need inimesed, kes õigustavad sõda, on propaganda pantvangid. Mul on neist kahju ja ma usun, et peame tegema kõik, et nad sellest vabastada."

"Loodan, et aina rohkem venelasi hakkab sõjavastasuse teemal sõna võtma. Ei saa lihtsalt teeselda, et midagi ei toimu."

Karpova oli väga rõõmus, kui sai teada, et tema uue meeskonnakaaslase sugulased on kaitstud. Kuid tuhandeid on hukkunud, paljud ukrainlased on sõja jätkudes endiselt ohus ja keegi ei tea, millal see lõpeb.

Ta tunnistab, et tal on väga hea meel, et tema praegune töö ei ole erinevalt enamikust Venemaa profisportlastest kuidagi seotud Venemaa riigiga. Ta arvab, et ilmselt on mõistlik küllasõit Venemaal elavatele vanematele ja sõpradele ära jätta, vahendab BBC.