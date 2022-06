Saaremaa III malefestivali välkturniiri võitis Daniel Fridman

Fridman kogus 11. vooruga 9 punkti. Teiseks tuli 8,5 punktiga Soome suurmeister Tomi Nyback ning kolmanda koha sai sama punktisummaga Arturs Neiksans Lätist.

Parima eestlasena oli samuti 8,5 punktiga neljas rahvusvaheline meister Riho Liiva. Parim naine oli 7,5 punktiga kümnes olnud naiste suurmeister Laura Rogule Lätist. Traditsiooniliselt anti välja ka parima saarlase auhind, mille seekord teenis eelmise aasta võitja, tänavu 7,5 punktiga 15. kohal lõpetanud suurmeister Jaan Ehlvest.

Festival jätkub laupäeval ja pühapäeval kiirturniiriga, mille on kahel esimesel aastal võitnud just Daniel Fridman.

Saaremaa III malefestival on Treeningpartner/Pühajärve maleklubi poolt korraldatav turniir, mille korraldaja Urmas Randma sõnul näitab suur osalejate arv, et Saaremaa malefestivalist on saanud üks väga oodatud malesündmus kogu Euroopas.