Kaos Meistrite liiga finaalis tekitab endiselt kõneainet

Valitsuse eeskõneleja Olivia Gregoire'i sõnul oli Darmanin'il täielik toetus Macron'i poolt, hoolimata kaosest Euroopa jalgpallihooaja tippsündmusel. Nimelt hilines Meistrite liiga finaalmängu algus Liverpooli ja Madridi Reali vahel ligemale pool tundi väljaspool staadionit tekkinud kaose tõttu, vahendab Reuters.

"Pooled, kes arreteeriti ning üle barjääride hüppasid, olid britid," sõnas Darmanin Prantsusmaa senati istungil. "On selge, et kõik julgeolekuteenistuse raportid ütlevad, et Liverpooli fännid tekitavad avaliku korra probleeme," lisas Darmanin.

Liverpooli fännid vaidlustasid Darmanin'i nägemust sündmusest ning ütlesid, et enamik nende toetajatest käitusid hästi, kuid Prantsuse politsei kohtles neid karmilt.

Juhtunud sündmus on tekitanud Prantsusmaal poliitilisi probleeme sel kuul toimuvate parlamendivalimiste eel ning valmistanud ka piinlikkust riigile, kes korraldab 2023. aastal ragbi maailmameistrivõistlusi ning 2024. aasta olümpiamänge, kirjutab Reuters.

Macron'i vastased rõhutavad, et ta ei suutnud sel võistlusel kuritegevuse ega julgeolekuga toime tulla.