Kärp: FIBA Meistrite liigasse pole Pärnul praeguse eelarvega mõtet minna

38-aastaselt viis Heiko Rannula Pärnu Sadama meeskonna peatreenerina ajaloolise Eesti meistritiitlini. Triumf oli eriti magus, sest kuld võideti oma kodusaalis rekordilise ja emotsionaalse 2000-pealise publiku ees.

"Mina mäletan sellist fiilingut 20 aastat tagasi, kui ise veel Tartus olin. Vinge karukoopa tunne oli ja see lisaenergia, mille saime, aitas kõvasti," sõnas Pärnu Sadam peatreener Heiko Rannula.

Rannula juhendamisel on Pärnu mänginud kaheksa aastat ja võitnud nüüd nii pronksi, hõbeda kui kulla. Mängijana tuli ta Tartu särgis Eesti meistriks 2001. ja 2004. aastal.

"Tollal olin veel noor poiss ja võib-olla pilvedes. Täna olen rahulikum ja suudan asju kainemalt läbi mõelda. Aga kindlasti seda medalit hindan väga kõvasti," lisas Rannula.

Eesti meistritiitel annab Pärnule õiguse osaleda FIBA Meistrite liigas. Suvel selgub, kas mängitakse selles või mõnes teises eurosarjas.

"Need otsused tulevad koostöös linna ja meie suursponsoritega. Sinna pole mõtet meie sellise eelarvega nagu meil praegu on, minna. Ma arvan, et me ei pea seal väga kaua vastu, aga mine tea, et elu on imelik vahel. Ja vahel tulevad mõned toetajad ise juurde. Oli ka see aasta paar sellist näidet, kes ise tulid ja panid õla alla," rääkis Pärnu Sadam mänedžer Johan Kärp.

Lähinädalad näitavad, kas Pärnu jätkab oma teed ka uuel hooajal Rannula juhendamisel. Võidu nautimise järel ootab teda ees pikk suvi rahvuskoondisega.