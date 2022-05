Hollandis laenul olnud Shein teenis Utrechtilt kolme aasta pikkuse lepingu

Shein liitus Utrechti U-21 võistkonnaga laenulepingu alusel jaanuarikuu viimasel päeval. Paar päeva hiljem tegi poolkaitsja Hollandi esiliigas debüüdi ning järgmises voorus lõi ta esimese värava, kirjutab Soccernet.ee.

"See neli kuud, mis ma Hollandis Utrechtis laenul olin, möödus väga kiiresti. Kohanesin kiiresti nii meeskonnaga, treeneritega, klubi kultuuriga kui ka keskkonnaga. Tegin oma karjääris suure hüppe edasi – tehniliselt, füüsiliselt kui ka mentaalselt. Ma olen väga rahul sellega, et suutsin klubile tõestada, et olen nende jaoks õige valik. Mind aitas palju see, et suutsin integreeruda Hollandi jalgpalliga, selle mõtteviisiga ja kiirusega," rääkis Shein Flora kodulehele.

"Rocco on kehaliselt ja tehniliselt väga võimekas mängija, kes on suuteline rahvusvahelisel tasemel mängima," kinnitas Flora spordidirektor Norbert Hurt. "Ideaalis me ei soovinud talle leida võimalust noorteakadeemias, kuna sellel tasemel või isegi tugevam keskkond on meil Flora esindusmeeskonna näol olemas. Plaan oli Rocco viia meeskonda, mis mängib täiskasvanute tasemel ja see ka õnnestus. Rocco on teinud Utrechtis hea stardi ja teeninud välja võimaluse seal jätkata."