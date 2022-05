Soome võitis alagrupi ja vältis veerandfinaalis Kanadat

Esimesel kolmandikul tegid Soome kasuks skoori Joel Armia ja Sakari Manninen ning teisel perioodil tabas ka Toni Rajala.

Soome lõpetas grupi 19 punktiga, edasi veerandfinaali said ka Rootsi (18), Tšehhi (13) ja USA (13). Viiendaks tuli Läti (8), kuuendaks Austria (7), seitsmendaks Norra (5) ja kõrgliigast kukub välja Suurbritannia (1).

A-grupi viimases mängus oli Kanada üle Prantsusmaast 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). Pierre-Luc Dubois sai kirja kaks väravat ja tulemusliku söödu, Drake Bathersoni arvele kirjutati neli resultatiivset söötu.

A-grupi võitis 20 punktiga Šveits, teiseks tuli Saksamaa (16), kolmandaks Kanada (15) ja viimasena pääses edasi Slovakkia (12). Välja jäid Taani (12), Prantsusmaa (5) ja Kasahstan (3) ning esimesse divisjoni kukkunud Itaalia (1).

Veerandfinaalides kohtuvad Šveits - USA, Soome - Slovakkia, Saksamaa - Tšehhi ja Rootsi - Kanada.

Enne mängu:

Soome on B-grupis enne viimast mängu liidripositsioonil 16 punktiga ja taganud juba edasipääsu veerandfinaali. Võidu korral Tšehhi üle kindlustaksid nad alagrupivõidu. Siiani on Soome jäähokikoondis kaotanud vaid Rootsi koondisele. Rootsi paikneb grupis teisel kohal 15 punktiga. Tšehhi on 13 punktiga kolmas ning enne viimast mängu on nende edasipääsemine samuti kindlustatud.