Mbappe pikendas PSG-ga lepingut, La Liga lubas klubi kohtusse kaevata

Veel paar nädalat tagasi tundus üpriski kindel, et Mbappe, kellel ligikaudu kuu aja pärast lõpeb leping PSG-ga, suundub Madridi Reali ridadesse. Laupäeval aga tuli teatavaks, et prantslane sõlmis koduklubiga kolmeaastaase lepingupikenduse 2025. aastani.

"Tahaksin teatada, et otsustasin PSG-ga oma kontrahti pikendada ja muidugi olen selle üle rõõmus," sõnas Mbappe pressiteenistusele. "Olen kindel, et saan jätkata oma arengut klubis, mis pakub kõike vajalikku. Olen samuti õnnelik, et saan edasi mängida Prantsusmaal ehk riigis, kus olen sündinud, üles kasvanud ning omale nime teinud."

Selline käitumine PSG poolt tegi pahameelt Hispaania kõrgliigale, kes teatas pressiteates, et kaevab Prantsusmaa klubi kohtusse.

"See on skandaalne, et PSG-sugune klubi, mis eelmisel aastal kaotas üle 220 miljoni euro ja on viimastel aastatel lausa 700 miljonit eurot kaotanud, võib sõlmida sellise lepingu, kuid teised klubid, mis võivad samuti mängijale korralikku palka maksta, jäävad temast ilma," teatas La Liga avalduses.

"Kõige eelneva tõttu otsustas La Liga esitada PSG vastu kaebuse nii UEFA-sse, Prantsusmaa maksuametisse kui ka Euroopa Liidu pädevatesse asutustesse. Seda tehti, kuna soovime kaitsta Euroopa jalgpalli majanduslikku ökosüsteemi ja selle jätkusuutlikust."