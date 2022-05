Legendaarne Giorgio Chiellini lahkub Juventusest

Giorgio Chiellini teatas kolmapäeval pärast Itaalia jalgpalli karikafinaali kaotust, et lahkub suvel Torino Juventusest. Aprillis andis ta teada, et lõpetab ka Itaalia koondise esindamise.

Juventus kaotas kolmapäeva õhtul Itaalia karikafinaalis Milano Interile 2:4. Itaalia keskkaitsja teatas otsusest pärast kohtumist.

37-aastane Chiellini on Juventuse ridades mänginud 17 aastat, klubiga liitus ta 2005. aastal Fiorentinast. Selle ajaga on ta võitnud Juventusega üheksa liigatiitlit ja viis Itaalia karikat. Esimese liigatiitli võitis ta hooajal 2011-12. "Meil olid kümme suurepärast aastat, nüüd on teiste ülesanne jätkata," ütles ta Sport Mediasetile. "Tegin kõik, mis suutsin, loodan, et jätsin jälje maha," lisas Chiellini.

Edasisi plaane Itaalia jalgpallilegend kommenteerida veel ei osanud. "Ma tõesti ei tea. Pean seda esmalt perega arutama. Mul on hea meel, et ma olen nii kõrgel tasemel nii kaua vastu pidanud. Olen juba mitu aastat rääkinud, et ei soovi lõpetada hädisena ega olukorras, kus ei suuda enam oma senisel tasemel hakkama saada. Andsin endast kõik ja peagi saab minust suurim Juventuse fänn," sõnas Chiellini.

Aprillis teatas ta, et lõpetab ka Itaalia rahvusmeeskonna esindamise. Chiellini viimaseks koondisemänguks jääb juuni esimesel päeval Wembley staadionil toimuv sõprusmäng Argentina vastu.