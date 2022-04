Itaalia jalgpallilegend lõpetab koondisekarjääri

37-aastane Chiellini on koondist esindanud 116 mängus, millega jagab riigi kõigi aegade edetabelis Gianluigi Buffoni (176), Fabio Cannavaro (136), Paolo Maldini (126) ja Daniele De Rossi (117) järel Andrea Pirloga viiendat kohta.

Chiellini on Itaalia eest väljakul käinud kõigis vanuseklassides ning tuli 2003. aastal U-19 Euroopa meistriks, järgmisel aastal võitis ta Ateena suveolümpial pronksi. A-koondise eest tegi ta debüüdi 2004. aasta novembris mängus Soome vastu, sai kapteniks 2018. aasta sügisel ja aitas meeskonna mullu suvel EM-tiitlini.

Tema viimaseks koondisemänguks jääb juuni esimesel päeval Wembley staadionil toimuv sõprusmäng Argentina vastu. "Ütlen rahvuskoondisele hüvasti Wembleyl, kus jõudsin Euroopa meistriks tulles oma karjääri kõrgpunkti," sõnas legendaarne kaitsja.

Chiellini ei öelnud, kas käesolev hooaeg jääb talle profispordis viimaseks. "Minu romanss Juventusega ei lõppe, see ei lõppe kunagi. Peame kõigepealt [liigas] saavutama neljanda koha ja võitma Itaalia karika, siis istun oma kahe perekonnaga - üks kodune, teine Juventus - maha ja otsustame, mis on kõigile parim. Sama tegin ka eelmisel suvel. Ma võtsin aega ja ei sõlminud lepingut kuni EM-i lõpuni. Minu vanuses ei saa liiga pikalt ette vaadata, aga see on loomulik. Kõik on hästi," lisas Chiellini.