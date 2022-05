Eesti jalgpallikohtunike loodud õppeplatvorm plaanib vallutada maailma

Eesti jalgpallikohtunike loodud innovaatiline õppevahend RefPal on viie aasta jooksul toetanud märkimisväärselt sadade õigusemõistjate arengut. Tänaseks kasutavad RefPali viie riigi alaliidud.

RefPal on jalgpallikohtunike õppevahend, mille lõid 2017. aastal Eesti kohtunikud Kristo Tohver ja Sten Klaasen ning mida on aidanud arendada Eesti Jalgpalli Liit (EJL). Õppevahend toob õigusemõistjateni kohtunikepõhise videoanalüüsi, mis aitab neil oma tööd paremini mõista ning seeläbi enesekindlust tõsta ja eksimuste arvu vähendada. Samal ajal muudab RefPal kohtunike jaoks enda harimise märkimisväärselt tõhusamaks – aega, mis läinuks teenindatud mängudest klippide kokku lõikamisele, saab kohtunik kasutada õppimiseks ning selle kõrval saab lisaks enda teenindatud kohtumistele analüüsida ja hinnata ka kolleegide mängudes tekkinud olukordi.

"RefPali tugevusteks on selle süsteemsus ja kaasahaaravus, sest toob kohtunikuni valmislõigatud klipid olulisematest mänguolukordadest, mille analüüsimise järel saab kohtunik jagada oma seisukohta kõige õigemast otsusest," selgitas EJL-i kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik. Iga kohtuniku hinnanguid kõrvutatakse teiste RefPali kasutavate kohtunike nägemustega ning EJL-i ametliku seisukohaga, mille loovad arutelude käigus Hannes Kaasik, kohtunike komisjoni liige Uno Tutk ja Eduard Rõžov. "Nii enda kui ka teiste kohtunike tegutsemise analüüsimine ja saadud tagasiside tuleb õigusemõistjatele kasuks tulevasteks kohtumisteks valmistumisel ning enda teadmistepagasi järjepideval kasvatamisel," lisas Kaasik.

Lisaks kohtunikele kaasab RefPal oma tegemistesse koostöös Soccernet.ee-ga ka koduse kõrgliiga toetajaid, kellele avanevad rubriigis "Videokohtunik" õigusemõistjate otsuste telgitagused. Maailmas ainulaadse projekti eesmärk on selgitada kohtunike Premium liiga mängudes langetatud otsuseid ning suurendada seeläbi teadlikkust jalgpallireeglite ja kohtunikutöö nüansside osas. Soccernet.ee ja EJL-i kohtunike osakond valivad mänguvoorude tähtsaimad olukorrad ning rubriigis tuuakse avalikkuse ette nende analüüs.

RefPali kasutamine on kohtunike täpsust otsuste langetamisel viimastel aastatel märkimisväärselt tõstnud ning seda peegeldab ka kogutav statistika. Näiteks paranes punaste kaartide olukordade täpsus kahe aastaga ligi 20% ja kollaste kaartide olukorrad 10%. RefPal on kohtunikele kasu toonud ka rahvusvahelises karjääris: pärast õppevahendi esimest tegutsemisaastat tõusis 66% Eesti FIFA kategooria kohtunikest astme võrra kõrgemale.

Videoanalüüsi teenust ja innovaatilist kohtunike õppeplatvormi on asutud tutvustama ja pakkuma ka teistele jalgpalliliitudele ning mullu alustatigi tegusemist Soomes ja Kuveidis. Käimasoleva aasta alguses lisandusid rahvusvaheliste klientide hulka ka Läti ja Fääri saared. Koos RefPali levikuga on kasvanud ka selle kallal töötava meeskonna suurus. Kui mullu toimetasid videoanalüütikutena Sten Klaasen, Joonas Jaanovits, Marko Liiva ja Kristo Tohver, siis tänavu on meeskond kasvanud üheksaliikmeliseks: koosseisu lisandusid Eesti tippliigadest tuttavad õigusemõistjad Kevin Kaivoja, Karl Kena, Rasmus Maalinn, Tauno Rämson ja Thor Vaas.

Jõudsalt arendatakse ka RefPali süsteemi. Mullu kasutas õppeplatvormi 130 kohtunikku, kellest valdava osa moodustasid Eesti parimad kohtunikud. Tänavu on plaanis välja tulla seminarimooduliga, mis kaasab RefPaliga kõik kohtunikud: Eesti kohtunikud FIFA kategooriast värskelt kohtunike kooli tulijateni hakkavad õppima ja töötama ühes süsteemis, kus ligipääs õppematerjalidele on tagatud kõigile.