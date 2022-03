Britid peatasid Chelsea müügiprotsessi, klubi huvisid soovitakse kaitsta

Kui Venemaa sissetungi järel Ukrainasse pani Abramovitš jalgpalliklubi müüki, siis Briti valitsuse otsus peatab selle protsessi.

Samuti ei saa praegu müüa mängijaid ning piiratud on ka piletite ja fännikaupade müük. Siiski saab Chelsea mängida mänge ja maksta töötajatele palka.

Briti võimud andsid mullu Meistrite liiga võitnud Chelseale selleks 31. maini kehtiva erilitsentsi, sest riigi üht tugevamat jalgpalliklubi ei soovita kahjustada.

"Ma tean, et see toob kaasa mõningast ebakindlust, aga valitsus töötab koos liiga ja klubidega, et jalgpall saaks jätkuda, tagades samas, et sanktsioonid tabaksid neid, keda vaja," kommenteeris Suurbritannia spordiminister Nadine Dorries ühismeedias.

"Jalgpalliklubid on kultuuriväärtused ja meie kogukondade alustalad. Ma oleme pühendunud nende kaitsmisele."

Chelsea hooajapileti ostjad ja need, kes on juba pileteid ostnud, saavad mängudele minna. Samuti saavad nännikaupa müüa need vahendajad, kes on neid enne neljapäeva juba ostnud või valmistanud.

Dorries lisas ajakirjanikele, et võimalikust müügist Abramovitš kasu ei saaks. "Ma ei lasku üksikasjadesse, mis Chelsea müügi korral tulevikus juhtuks – see sõltub riigi väljastatud litsentsi tingimustest."

"Praegu ta klubi tuludest tasu ei saa ega saa kasu ka klubi müügist," jätkas minister. "Meie prioriteet on tagada klubi ja fännide kaitse ning rahvusmängu ja klubi huvid."