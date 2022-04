Manchester Unitedi peatreeneriks saab Erik ten Hag

Hooaja lõpuni on Unitedi peatreenerina ametis sakslane Ralf Rangnick, kes asus ametisse novembris, kui Ole Gunnar Solskjaer vallandati. Rangnick jätkab klubis nõustaja rollis.

Juulist tööle asuva 52-aastase Ten Hagiga sõlmitakse leping 2025. aasta juunini võimalusega seda aasta võrra pikendada.

"Viimase nelja aastaga Ajaxis on Erik end tõestanud kui üks põnevamaid ja edukamaid treenereid Euroopas, ta on tuntud enda meeskonna ilusa ja ründava mängu ning noortetööle pühendumise poolest," ütles ManU jalgpallidirektor John Murtough. "Tema nägemus tulevikust oli muljetavaldav. Soovime Erikule edu Ajaxis hooaja lõpetamisel ja ootame teda Manchesteri."

"On suur au saada Manchester Unitedi peatreeneriks, olen selle väljakutse eel väga elevil," ütles Ten Hag ise. "Tean selle suure klubi ajalugu ja fännide kirge ning pühendun sellele, et meeskond jõuaks eduni, mida nad väärivad. Raske on Ajaxist lahkuda, aga kinnitan meie fännidele, et olen praegu täielikult keskendunud sellele, et Ajaxiga hooaeg edukalt lõpetada."