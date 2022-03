Inglismaa meedia: Manchester United pidas läbirääkimisi Ajaxi peatreeneriga

Eelmise aasta novembri lõpus vabastas Manchester United peatreeneri ametist Ole Gunnar Solksjaeri ning palkas hooaja lõpuni esindusmeeskonda juhtima sakslase Ralf Rangnicki. Pärast hooaja lõppu jääb Rangnick kaheks aastaks Unitedi teenistusse konsultandina, mistõttu otsib United uut peatreenerit.

Inglismaa meedia sõnul kohtus Amsterdami Ajax peatreener Erik Ten Hag esmaspäeval Manchester Unitedi esindajatega ning 52-aastane hollandlane jättis Unitedile positiivse esmamulje.

Ten Hag on Ajaxi peatreener olnud alates 2017. aasta detsembrist ning tema juhendamisel on tippklubi võitnud kaks Hollandi kõrgliiga tiitlit ja kaks Hollandi karikat. Tänavusel hooajal on Ajax 66 punktiga Hollandi kõrgliiga liider, lähim konkurent Eindhoveni PSV on kahe punkti kaugusel.

2019. aastal tüüris Ten Hag Ajaxi Meistrite liiga poolfinaali. Enne seda pärines Ajaxi viimane poolfinaalikoht 1996/97 hooajast, kui 1:4 koondtulemusega kaotati Torino Juventusele.

Lisaks Ten Hagile on kandidaatideks veel Paris Saint-Germaini juhendaja Mauricio Pochettino, Sevilla peatreener Julen Lopetegui ja Hispaania koondise loots Luis Enrique.