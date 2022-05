Ajax tegi lahkuvale peatreenerile suurepärase kingituse ja tuli Hollandi meistriks

Ajaxile tähistab see Hollandis rekordilist 26. meistritiitlit. 33 mängu ja 82 punktiga esikoha kindlustanud Ajaxi edu teisel kohal asuva PSV Eindhoveni ees on neli punkti. Pidada on jäänud vaid üks mänguvoor.

Otsustavas mängus said värava kirja Nicolas Tagliafico, Steven Berghuis, Sebastien Haller, Brian Brobbey ja Edson Alvarez.

Ajaxi peatreenerile tähendas see viimast kodumängu, sest juulis suundub ten Hag juhendama Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester Unitedit.