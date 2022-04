MM-il rekordi püstitanud Eesti jäätantsijad: tegime kõike, mida oskasime

"Tegime kõik, mida oskasime teha ja mida treenisime. Kõik tuli välja," rääkis ERR-ile Bunina. "Publik väga aitas. Kui tean, et seal on mu vanemad, mu sõbrad, on tore," lisas ta. "Vaatavad, mida sa oskad teha, kuidas sa uisutad," sõnas Kuznetsov.

17-aastase Bunina sõnul valis tema jäätantsu, sest ka tema õde tegeles jäätantsuga. "Kui olin seitsme-aastane, ütles treener mulle, et olen jäätantsija! Ma ei tea, miks," lisas partneri eakaaslane Kuznetsov.

Kuznetsovi sõnul treenib paar kuus korda nädalas poolteist tundi korraga jääl ja üks kord nädalas jõusaalis. Lisandub veel koreograafia. "See on tõsine spordiala," naeris Bunina.

"Selle aasta eesmärk oli saada MM-ile ja siin teha, mida oskame. Kõik on praegu saavutatud. Liigume edasi, vaatame, mis tulevik toob," ütles Bunina.

Rütmitantsu 20 paremat paari pääsevad edasi vabatantsule, võistlus veel käib.