Vassiljev mudaliigast: kui seal oleme, siis see ongi arvatavasti meie tase

"Kõigest jäi puudu, algusest peale ei läinud mäng nii nagu mõtlesime," rääkis ERR-ile koondise kapten Konstantin Vassiljev. "Kui oma taset sellises mängus välja ei mängi, on kindlasti raske. See on raske olukord, peame selle ära seedima, sellest aru saama. Juunikuus algab uus etapp Eesti koondise ajaloos. Vaatame, mis see toob."

"Kahju, et nii läks. Võib-olla kõige halvem mäng viimase aasta jooksul," jätkas keskväljamaestro. "Raske on praegu mingeid põhjuseid otsida. Isegi pärast 0:2 kaotusseisu jäämist oli meil võimalus värav lüüa, mängu muuta, aga kahjuks ei suutnud. Raske öelda, kas põhjused on ainult vaimsed või ka oskused mängivad rolli. Peame mõtlema."

Kas D-divisjon ongi seega Eesti tase? "Kui me seal oleme, siis see on arvatavasti meie tase. Meie kätes on selle aasta jooksul tõestada, et oleme sellest tasemest kõrgemal. Peame grupi võitma, see on eesmärk, mis meil ees seisab," tõdes Vassiljev.