Häberli: kui mänge ei võida, ei saagi C-divisjoni vääriline olla

Thomas, plaanid olid julgelt mängida, aga esitusele need üle ei kandunud. Mis juhtus?

See on väga raske küsimus. See ei olnud meie mäng. Oli tähtis kohtumine, me ei alustanud hästi. Tegime poolajal kaks vahetust, aga see ei muutnud mängu väga palju. Peame mõtlema, mis juhtus.

Ei olnud tempot, energiat, eriti esimesel poolajal. Teisel poolajal 11 kümne vastu mängides oli olukord parem, aga kus oli energia?

Hea küsimus! Peame õhtul rääkima, mis juhtus. Peame leppima, et me ei olnud valmis nii, nagu oleks selliseks mänguks pidanud olema. Me ei tulnud tagasi: punase kaardi järel oli seis 0:1, siis lasime kohe endale värava lüüa. Meil ei olnud piisavalt jõudu, et Küprosele väravat lüüa. Me ei väärinud seda.

D-divisjon ootab, kui masendav see on?

See algas aastal 2020. Kui sa ei võida aastal 2020 ühtegi mängu ja nüüd ka play-out'is mitte, ei saagi C-divisjoni vääriline olla. Peame seda rada käima, õppima. Aasta lõpuks saame tagasi C-divisjonis olla, peame sel aastal kõvasti tööd tegema ja teist teed kasutama.