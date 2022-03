Ojamaa: me ei otsi vabandusi, võtame vastutuse

"Nad lõid paremaid väravavõimalusi. Peame mängijatena võtma vastutuse, täna ei olnud me piisavalt head," rääkis kohtumise järel ERR-ile Henrik Ojamaa. "Duellides, kahevõitlustes jäime enamasti alla ja ka palliga ei suutnud piisavalt võimalusi luua. Me ei otsi mingeid vabandusi, võtame vastutuse. Madalaimasse divisjoni langemine on meile suur hoop, aga peame suvel näitama, et kuulume ikka kõrgemasse seltskonda."

"Me ei olnud duellides piisavalt agressiivsed, aga palliga ei leidnud nii loogilisi käike kui esimeses mängus teisel poolajal," iseloomustas Ojamaa teisipäevaseid puudujääke. "Tulime palliga küll kohati headesse kohtadesse, aga meil ei olnud piisavalt käike, et teravust luua."

Eesti tegi sügisel kaks head mängu järjest, kui MM-valiksarjas saadi võõrsil Walesi vastu viik ning kodus võideti Valgevenet 2:0. Sellele järgnesid aga kolm kaotust ja nüüd kaks mängu Küprose vastu, viie matšiga lõi Eesti ühe värava.

"Kui vaatame eelmist tsüklit, eelmist aastat, liikusime kindlasti õiges suunas. See on suur tagasilöök, aga me ei tohi lasta end sellest mõjutada. Tänane mäng on juba möödas, peame vaatama edasi, kuidas saame selle hea mineku jälle tagasi," sõnas Ojamaa.