Kapten Vassiljev: mängu saatust oli siin raske otsustada

"Ma arvan, et meie mäng muutus kohtumise jooksul paremaks," sõnas Eesti kapten Konstantin Vassiljev ERR-ile. "Selline mäng oligi, mida ootasime: tugev vastane meie jaoks, päris võrdne mäng, neil oli esimesel poolajal oma võimalus, meil natuke vedas."

"Teisel poolajal olid meil omad võimalused, täna ei olnud VAR kahjuks meie kasuks. Midagi pole teha, lähme Küprosele aktiivse tulemusega ja teine poolaeg on veel mängida," tõdes Vassiljev.

"Ega me ei tahtnud nii ettevaatlikult mängida, aga nii juhtus," sõnas keskväljamaestro. "Proovisime emotsioonid hoida vaos, mängu saatust siin lahendada oli raske. Oli teada, et teine mäng on arvatavasti otsustav. Kahjuks ei õnnestunud siin lüüa väravat, aga see on jalgpall: võitleme edasi."