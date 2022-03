Häberli: meil oli lõpus ebaõnne, Küprosel mängime teise poolaja

Thomas, olime väga lähedal, aga 0:0. Kas see on hea positsioon teiseks mänguks?

Muidugi olime väga lähedal, aga see on viik ja lõppude lõpuks on tegemist alles poolajaga. Muidugi oleks parem, kui oleksime kodus võitnud, aga peame viigiga leppima. Oleme mängus, läheme Larnacasse ja mängime seal teise poolaja.

Tänases mängus oli kaks erinevat poolaega, teine oli avatum. Kas see oli taktika?

Mitme meie mängija jaoks oli see [sel aastal] esimene kord mängida naturaalsel murul. Vajasime veidi aega, et mängu sisse elada. Teine poolaeg oli parem, aga mäng oli võrdne: Küpros on samuti ohlik ja pidime olema ettevaatlikud, et nad väravat ei lööks. Üritasime rohkem rünnata, meil oli võimalusi, aga meil oli lõpus ebaõnne.