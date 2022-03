Šotimaa ja Poola korraldavad ukrainlaste jaoks heategevusmängu

Algselt pidi Šotimaa kohtuma sel kuupäeval MM-valikkohtumises Ukrainaga, aga seoses sõjaga lükati mäng edasi juunikuusse. Poola oli minemas vastamisi Venemaa, aga kuna agressorriigi koondis eemaldati FIFA turniiridelt, pääses Poola mänguta edasi.

Hampden Park mahutab enam kui 50 000 pealtvaatajat ja igalt müüdud piletilt läheb 10 naela ehk ca 12 eurot UNICEF-i humanitaarmissiooniks Ukrainas.

"Isana on kaadreid Ukraina lastest südantlõhestav vaadata," kommenteeris Šotimaa koondise kapten Andy Robertson. "Kui saime teada, et mäng Ukrainaga lükatatakse edasi, siis tegime mõistagi koostööd Roberti [Poola tähtmängija Robert Lewandowski] ja Poola koondisega, et omalt poolt abiks olla."

"Me saadame oma armastusesoovid ja palved meie kaaslastele Ukraina jalgpalli kogukonnast ja loodame, et selle mänguga teenitav raha aitab kaasa tohututele jõupingutustele, mida UNICEF on juba Ukrainas teinud ja aitab ka sõjapõgenike olukorda parandada," lisas ta.

Kui Šotimaa jaoks jätkub MM-valikturniir juunis, siis Poola kohtub viis päeva pärast mängu Šotimaaga koduses Chorzowis otsustavas heitluses kas Rootsi või Tšehhiga.