Toomas Kookla lauatenniseturniir tõi Tallinnas kokku lauatennise entusiastid

Memoriaalturniir toimus möödunud kevadel lahkunud Eesti lauatennise suurkuju ja entusiasti Toomas Kookla mälestuseks. Võistlustel osales 88 lauatennise harrastajat. Põnevate mängude tulemusena selgusid erinevate võistlusklasside parimad.

Meestest saavutas teise koha Maksim Vuhka järel Sergei Danilov, pronksile mängis end Pert Marten Lehtlaan. Naiste arvestuses riputati hõbemedal kaela Alina Jagnenkovale ja pronsmedali pälvis Sofia Viktoria Geroiskaja.

Turniiri peakorraldaja Eero Kookla ütles, et läbi spordi elab mälestus tema isast edasi. "See turniir oli minu jaoks kantud kahest eesmärgist. Mälestada mu isa, kelle südameasi oli lauatennise areng ja püsimine Eestis ning teisalt anda omapoolne panus, et lauatennis koguks populaarsust ja selle haarava spordiala juurde jõuaks üha uusi huvilisi ning noorsportlasi," sõnas Kookla.

Kümne euro suurusest osalustasust annetati pool Eesti Lauatenniseliidule ja pool Ukraina riigi ning elanike abistamiseks läbi Pagulasabi.