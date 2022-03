Lägreid tegi Otepääl eestlannast suurimale fännile toreda kingituse

Otepääl toimuval laskesuusatamise MK-etapil kõlas neljapäeval esimene stardipauk. Meeste tasavägises sprindivõistluses osutuks võitjaks mitmekordne olümpiavõitja Quentin Fillon Maillet, kes läbis lasketiirud puhaste paberitega, edestades norralast Sturla Holm Lägreidi. Kuigi MK-sari on Eestis esmakordselt, on norralase jaoks Otepää erilise tähtsusega.

Tundub, et Otepää on sinu karjääri jaoks olnud hea koht: neli aastat tagasi [juunioride maailmameistrivõistlustel] neljas ja täna väga hea sõit. Räägi sellest.

Jah, oli lihtsalt väga hea sõit. Mu plaan oli algusest peale sõita nii kõvasti kui suudan. Proovisin mitte haamrit saada ja see õnnestus. Lasketiirus üritasin rahulikuks jääda ning kasutasin laskumisi pulsi alla saamiseks. Tingimused olid heaks võistluseks täiuslikud ja mul õnnestus seda ära kasutada.

Mäletan, kui tegime sinuga hooaja esimese intervjuu sinu kodus Lillehammeris. Siis lubasid sa, et sinu suusavorm on hooaja teises pooles parem. Nii ongi läinud.

Tundsin hooaja esimesel kolmandikul, enne jõule, et mu suusavorm pole see, mis ta peaks olema. Teadsin ka, et puhkuse ja jõulusöögiga läheb asi paremaks: see vastas tõele, suusavorm on järjest paranenud ja olümpial kõrgustes võistlemine annab praegu lisakäigu. Tundub, et vorm läheb paremaks.

Tean et minu suurim fänn on siin Eestis, sest ta tegi neli aastat tagasi Instagramis minu fännilehe, enne seda, kui sain kuulsaks. Täna saab ta minu võistlussärgi, sest ta tuli mulle kaasa elama!