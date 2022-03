Kodurajal võistelnud leedukas: aitäh Eestile, et MK-etapp siia toodi!

See on peaaegu sinu kodurada-

Mitte ainult peaaegu!

-esiteks atmosfäär, sulle elati tõeliselt kaasa!

Naudin sellist atmosfääri väga. On suurepärane et olen siin, et MK-etapp toimub Otepääl. Saan öelda, et see pole mitte peaaegu minu kodurada, vaid see ongi seda!

Kui palju leedukaid siin on, nägin vähemalt mõnda lippu?

Jah, nägin ka rajal lippe. Tribüünil on samuti inimesed mind toetamas: see on väga tore.

Oled praegu finišis viies [Strolia lõpetas kuuendana], see peab olema üks sinu karjääri parimaid tulemusi. Kõik toimis täna väga hästi!

Laskmine oli väga hea, tundsin end tiirus väga mugavalt. Rajal oli viimane ring minu jaoks keeruline. Arvan, et minu jaoks oli hea võistlus, olen sellega rahul.

Usun, et sellest piisab ka ühisstardi jaoks.

Jah, arvasime, et ilma hea võistluste alguseta ei saa ma siin ühisstardist osa võtta, nüüd aga arvan, et pääsen starti ja see on fantastiline.

Meie naudime, et oled siin meie kodus - ja ka peaaegu oma kodus!

Aitäh ja aitäh Eestile, et MK-etapp on siia toodud. Aitäh hea atmosfääri ja ka hea ilma eest!