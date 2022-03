Eesti laskesuusatajad ammutasid kodupublikult energiat: see oli suurepärane

"Füüsiliselt oli ettevalmistus päris hea," rääkis kolmanda järjestikuse etapivõidu teeninud Quentin Fillon Maillet'le 1.47,7 kaotanud Ermits ERR-ile. "Tundsin, et võiks minna head teravat sõitu ründama, et kui lasketiirus tuleb kõik välja, võiks minna täitsa hea koha peale välja. Lamades tuli kohe kaks eksimust, suur sõit sai sellega sõidetud."

"Mulle meeldis atmosfäär, mida sai siin kodus tunda: see oli ikka suurepärane! Esimesel ringil tekkis sirge tunnel ette, rahvas ergutas kogu ringi vältel nii, et ei hoomanudki, kui juba olin tõusust üleval. Selles mõttes väga mõnus ja hea niimoodi sõita," tõdes Ermits.

Rene Zahkna läbis küll mõlemad tiirud puhaste paberitega, ent kaotas võitjale üle kahe minuti ja pidi leppima 55. kohaga. "Pärast Kontiolahti teatesõitu sain natuke külma, kurk läks valusaks ja tatiseks. Aga täna käib õhk läbi, kodune MK ja hooaja lõpp, ei ole praegu see koht, kus mitte starti minna. Viimane ring andis tunda, et hingamine läks pinnapealseks ja tehnika lagunes igatepidi ära. Viimane ring tuli päris korralik kolakas, aga sinnamaani tuli väga hästi välja," rääkis Zahkna.

"Hea meel on selle üle, kuidas see etapp korralduslikult välismaalastele paistab. Päris hea meel on siin kõigil olla. Riietusruumis võrreldakse rada Ruhpoldinguga: hästi kiire rada, kogu aeg peab hoogu üleval hoidma. Öeldakse, et pagana raske on, raskem kui Kontiolahtis," iseloomustas Zahkna kaasvõistlejate meeleolusid.

Kolmanda Eesti mehena oli neljapäeval stardis Raido Ränkel, kes tegi lamadestiirus kaks ja püsti neli möödalasku ning sai eelviimase ehk 85. koha. "Ei saa rahul olla. Ei olnud kuskil midagi, tundub, et hoog hakkab raugema. Kindlasti üks selle hooaja raskemaid võistlusi. Publik oli vaatamata minu trahviringidele ikka minuga, ergutati päris kõvasti," sõnas Ränkel.