Fillon Maillet: nägin suvel vaeva vaimse tugevuse arendamisega

Räägi oma võistlusest, oled praegu hiilgavas vormis!

Taas oli minu jaoks väga-väga hea päev. Enne võistlust olin oma laskmises väga enesekindel, püsisin keskendunud. Väga hea võistlus, olen väga õnnelik, see tähendab mulle palju, sest see on nii suure kui väikese sprindi kristallgloobuse mõttes väga hea. Tunnen end väga õnnelikuna.

Enne hooaja algust ütlesid Sjusjönis, et pead leidma enesekindluse ja siis läheb kõik hästi. Mis on juhtunud viimase kahe kuu jooksul, et oled sellise kindluse leidnud?

Kogu suvise ettevalmistuse jooksul pidin leidma lahenduse sellele, mida enne võistlust peas mõtlen. Eelmisel hooajal olin MK-sarja kokkuvõttes pjedestaalil, aga mitte esikohal, jäin mõnest võidust ilma. Mul on head sõiduajad, hea laskmine. Pidin olema vaimselt tugevam ja selle kallal tegingi suvel tööd. Lõpuks on selle viljad nüüd käes.