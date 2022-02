Tervisemure tõttu olümpialt koju saadetud Norra laskesuusataja naaseb rajale

25-aastane Tandrevold oli jälitussõidu viimasest tiirust lahkudes kolmandal kohal ja võtmas kindlat medalit, aga väsis ootamatult täielikult ja ületas finišijoone aeglaselt kulges vaid 14. kohal.

Norralanna vajas meedikute abi ja toimetati alles tükk aega hiljem lumelt minema. Kuna Tandrevoldil on olnud varasemalt probleeme südamega, siis otsustas koondise arst mitte riskida ja laskesuusataja Pekingis rohkem starti ei tulnud.

Ta ise usub, et põhjused peitusid võistluspaiga kõrguses ja hõredas õhus. "Me ei saa seda iial teada," lausus Tandrevold väljaandele VG. "Võimatu on minna ajas tagasi ja see vastus leida. Mida ma aga tean, on see, et tervis on järgmisteks võistlusteks korras. Ma olen selle üle väga õnnelik."

Laskesuusatamise maailma karika sari jätkub 3.-6. märtsil Kontiolahtis sõidetava etapiga. Nädal hiljem kohtub maailma paremik Otepääl ja kaks nädalat hiljem juba finaaletapil Holmenkollenis. "Ma stardin algaval MK-etapil," kinnitas Tandrevold.

"Ma olen omalt poolt üsna optimistlik, nii et ma väga ei muretse. Ma olen lihtsalt väga õnnelik, et saan võistelda ja loodetavasti saan lõpetada hooaja Holmenkollenis täismaja ees ja päikesepaistes."