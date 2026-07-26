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Norra laskesuusatäht tunnistas probleeme: hakkasin suusatamist kartma

Laskesuusatamine
Ingrid Landmark Tandrevold
Ingrid Landmark Tandrevold Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Laskesuusatamine

Norra laskesuusakuulsus Ingrid Landmark Tandrevold tunnistas, et tema viimaseid hooaegu on seganud probleemid vaimse tervisega.

NRK taskuhäälingus Skiklubben rääkis 29-aastane Tandrevold, et jättis viimase kahe aasta jooksul täielikult spordile pühendudes muud rõõmu pakkuvad tegevused tagaplaanile ja kaotas nii spordi tegemise vastu armastuse.

"Olen sportlane, kes peab energiat ammutama ka spordivälisest elust, aga üritasin end suruda valedesse raamidesse. Olen viimase kahe aasta jooksul üritanud iga oma elu tahku optimiseerida, et spordis sammu edasi astuda," selgitas Tandrevold. "Hakkasin suusatamist kartma ja seda ei ole minuga kunagi varem juhtunud. Varem olin stardikoridoris õnnelik ja elevil, nüüd tahtsin lihtsalt enam-vähem tulemusega finišisse jõuda," lisas norralanna.

Tandrevold rääkis taskuhäälingus ka südameprobleemidest, mis ilmnesid 2024. aasta lõpus ning kulmineerusid sellega, et norralanna käis tunamullu jõulude eel rütmihäirete vältimiseks operatsioonil. Kui rütmihäired andsid endast mõistagi üsna konkreetselt märku, siis psühholoogiliste probleemide tajumiseks aitas Tandrevoldi spordipsühholoog.

Neljakordse maailmameistri sõnul tabas teda niinimetatud analüüsiparalüüs, kui ta hakkas liigselt keskenduma pisidetailidele. "Kui sörkides ja rattaga sõites hakkad mõtlema, kuidas oma jalgu liigutada või pedaale vajutada, ei ole liikumine enam loomulik. Täpselt nii oli see ka minu jaoks, hakkasin lihtsalt asju üle mõtlema," sõnas norralanna.

Tandrevold lisas, et on viimaks hakanud rohkem oma spordivälistele vajadustele tähelepanu pöörama. "Elu on palju parem, kui saad asju teha Ingridi moodi," tõdes ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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