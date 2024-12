Südameprobleemid kustutasid varakult Tandrevoldi unistuse MK-sarja võidust

Tandrevold ei osale ka pühapäevases Kontiolahti ühisstardist sõidus ning lendab juba koju, kus läheb uuringutele. Norralanna pidi kõrge pulsi tõttu Kontiolahtis lühikesel tavadistantsil mõneks ajaks seisma jääma, kolm aastat tagasi kukkus ta Oberhofis arütmia tõttu finišis kokku ning saadeti Pekingi olümpiamängudelt varakult koju.

"Meditsiiniliselt ei ole midagi sellist, mille tõttu peaksin täna stardist eemale jääma," kommenteeris Tandrevold pühapäeval Norra laskesuusaliidu pressiteate vahendusel. "Mul on südame rütmihäired, mis tähendab, et mõnikord lööb süda tugevamalt kui tavaliselt. Seda juhtub muidu harva, aga on nüüd lühikese aja jooksul juhtunud kaks korda järjest."

Neljakordne maailmameister kinnitas siiski, et loodab võimalikult ruttu võistlusradadele naasta. "Mu suurim eesmärk oli sel hooajal võidelda MK-sarja üldvõidu eest. Veetsin kogu suve ja sügise selleks valmistudes ja olin valmis - muidugi on mul väga kahju, et see võimalus on nüüd läinud," sõnas norralanna.

"Ma ei tunne, et olen mina ise: tundub, nagu kõnniksin, pidurid peal. Tahan väga rajale naasta, vabalt suusatada ja jälle end hästi tunda. Olen tänulik kõigile inimestele, kes mind toetavad ning olen juba otsustanud, et tulen sellest välja tugevamana," lõpetas Tandrevold.