Finišis peaaegu kokku kukkunud Tandrevold saadetakse olümpialt koju

Tandrevold, kes oli pühapäevases naiste jälitussõidus pärast viimast lasketiiru kolmandal kohal, kukkus viimasel ringil peaaegu kokku ning jõudis napilt finišisse, lõpetades võistluse 14. positsioonil. Ta ise usub, et tema seisund oli tingitud võistluspaiga kõrgusest ja hõredast õhust.

"Ma olen alles 25-aastane ja ma loodan, et mul on veel palju häid aastaid ees," ütles Tandrevold esmaspäevasel pressikonvenrentsil. "Kuna mul on varem karjääri jooksul olnud südameprobleeme, siis peame me olema ettevaatlikud."

"See oli üks mu karjääri parimaid päevi enne, kui sellest sai kõige halvem päev," ütles Tandrevold pisaratega võideldes. "Otsustasime, et ma ei tohi tervislikel põhjustel olümpial rohkem distantse läbida. Mul on väga kahju ja mu süda on murtud."

Norralanna saadetakse koju esimesel võimalusel ning ta ei tee kaasa teatesõidus ega ühisstardiga sõidus. Tandrevoldi asemel osaleb naiste teatesõidus Karoline Knotten.

Norra laskesuusatajate arst Lars Kolsrud ütles, et nad ei saa Tandrevoldi tervisega riskida. "Ingridil on südamega probleeme ja kuna sellist olukorda on juhtunud siin [Pekingis] juba kaks korda, siis ei saa me riskida, et midagi veel hullemat juhtuks. Tahame ta koju saata ja seal edasised uuringud teha," ütles Kolsrud.

Kolsrud tunnistas, et otsuse langetas tema. "Mina pidin selle otsuse tegema. Vahel tuleb sportlase jaoks teha halb otsus, mis kaitseb tema enda tervist," sõnas koondise arst.