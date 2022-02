Ilves rasketest tingimustest: olümpiavõit peakski sellistes oludes juhtuma

Ilvese meeletu pingutus, mis tõi talle suure mäe võistluse üheksanda koha, läks spordisõpradele korda. Pekingi taliolümpia käigus isolatsioonihotelli sattunud, aga sealt õnneks ka välja pääsenud Ilves ütleb murdmaadistantsil kogetut kommenteerides, et on uskumatu, milleks inimkeha tegelikult võimeline on.

Ilves suutis ennast hüppevõistluse teise koha järel kümne kilomeetri vabatehnikasõidus täielikult tühjaks pingutada, lõpetas üheksandana ja vajas finiši järel arstide abi. Enamasti tõdetakse, et sellist pingutust suudab teha vaid väga heas vormis sportlane.

"Ma julgen öelda, et tulin tegelikult olümpiale elu parima vormi pealt. Eriti just hüpetes ja ka tegelikult suusasõidus tundus, et asjad toimivad. Jah, ma eeldan, et kui mul oleks olnud kasvõi natuke kehvem vorm, siis ma ei oleks niimoodi suutnud, mis tagantjärele kindlasti tekitab veel rohkem kurbust või raskust," lausus Ilves ERR-ile.

"Aga loomulikult, kui need oleksid mängu tulevad, siis see ei maksa spordis midagi. Võtan selle koha vastu ja liigun elus edasi."

Nii Sotši kui ka PyeongChangi taliolümpial võistelnud Ilves hindab Pekingi suusaradu tunduvalt raskemateks. Faktoreid, mis võistluse keeruliseks muutsid, oli üksjagu.

"Kõrgus ja libisemistingimused. Ma ei ole elu sees nii aeglase lume peal sõitnud, kus soojendussuusaga ei ole võimalik isegi suuska libisema lükata. See kõik pani sportlased väga-väga proovile ja ma tahaks julgelt öelda, et eraldas veel rohkem tugevamad nõrgematest."

"Nagu meil näha - tegelikult olid seal eesotsas ikkagi need mehed, kes suudavad väga-väga hästi sõita," jätkas Ilves. "Paraku see kaalukauss oli sel olümpial rohkem sinnapoole. Aga kui sa tahad olümpiavõitjaks tulla või olla medalil, siis vot täpselt sellistes oludes see peakski juhtuma. Siis see näitab eriti, et sa oled kõva mees."

Omapärase kogemuse ja suure pingutuse järel tuleb uuesti keskenduda, sest Eesti parima kahevõistleja hooaeg pole sugugi läbi. Nädala lõpus võisteldakse maailma karika sarja etapil Lahtis.

"Kui ma seal hotellis olin, siis minu tegelikult ainuke mõte oli see, et ma teen kõik selleks, et vähemalt saaksin MK-sarja ilusti lõpetada. Mul on veel kolm nädalavahetust jäänud ja ma olen hetkel MK-sarja üldarvestuses kuuendal kohal," märkis Ilves.

"See on kindlasti selline koht, mille pärast tasub veel väga kõvasid lahinguid anda. Hooajale ilus punkt panna – see annaks veel parema emotsiooni, kui et sa teed tulemusi hooaja alguses. Lõpetada tugevalt on alati mõnusam."

Ilves on optimistlik, et koostöö Norra koondisega jätkub ka järgmisel hooajal. Olümpia üheksas koht tagas noormehele kaheks aastaks EOK B-kategooria toetuse.