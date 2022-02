Mihkel Ustav: hindamine oli väga kummaline

Eesti freestyle-suusataja Kelly Sildaru jäi Pekingi taliolümpiamängudel rennisõidus esimesena medalist ilma ning pidi leppima neljanda kohaga. Sildaru treener Mihkel Ustav ütles Eesti ajakirjanikele antud intervjuus, et ta ei olnud reedel rahul kohtunike tööga ja seetõttu käis neilt ka aru pärimas.

Nimelt ei olnud Ustavi arust kanadalanna Cassie Sharpe'i viimane katse üldse nii hea, kui heaks kohtunikud selle hindasid. Sharpe'il läks viimasel trikil käsi maha, kuid sai siiski 0,75 punkti juurde. Kanadalanna teenis 90,75 punktiga hõbemedali.

"Kohtunikud ütlesid, et ta käsi läks viimasel katsel ainult korraks maha. Pargisõidus sa võid ideaalse sõidu teha, aga kui käsi maha läheb, siis ongi kõik. Tegelikult on see ju sama suusatamise ala ja võiks ka enam-vähem samad kriteeriumid hindamisel olla," ütles Ustav.

Ustavi arust oli Sildaru viimane katse parem kui teises voorus, aga kohtunike sõnul oli eestlanna natuke haardega eksinud. "Minu arust olid kõrgused paremad ja ka trikid olid üleval paremad. Juba eilne kvalifikatsiooni hindamine oli naljakas – nii palju punkte, nii nõrga katse eest. Nüüd on uus päev ja teised teevad põhimõtteliselt sama asja, aga punkte saadakse täiesti erinevalt."

Ustavi sõnul oli 0,75 punktiga kaotamine valus, kuid ta siiski on arvamusel, et kolmanda katse eest oleks Sildaru pidanud rohkem punkte saama.

Cassie Sharpe hooaja jooksul väga erilisi tulemusi ei näidanud ning Ustav arvas, et ilmselt hoidis kanadalanna ennast just olümpiaks. Siiski ei olnud ta kindel, kas oleks andnud talle nii palju punkte kui kohtunikud. Sellega, et Eileen Gu olümpiavõitjaks tuli, oli Sildaru treener väga rahul. "Ta tõesti vääris seda võitu ja oli teistest niivõrd parem."

Üldjoontes jääb Ustav olümpiaga rahule, sest miinimum eesmärk – medal – sai täidetud. "Oleme medali üle uhked ja rõõmsad. Tänane sõit veel kripeldab, aga küll läheb üle."

Sildaru sai Pekingi taliolümpiamängudel pargisõidus kaela pronksmedali.

Vaata ka videost Anu Sääritsa intervjuud Mihkel Ustaviga: