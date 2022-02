Ränkel: tegin, kuidas suutsin, aga mõnest möödalasust on kahju

Ränkel läbis esimese lasketiiru puhaste paberitega, teises lamadestiirus jäi üles üks märk ning mõlemast püstitiirust teenis ta kaks trahviminutit. Suusarajal oli Ränkel eestlastest parim, näidates 39. sõiduaega. Olümpiavõitjaks tulnud prantslasele Quentin Fillon Maillet'le kaotas Ränkel lõpuks 7.45,0.

"Eks tegin nii, kuidas suutsin, aga kahju nendest mõnest möödalasust, mida tuli liiga palju. Püsti võinuks kahe tiiru peale kaks vähem olla, siis olnuks päris hea. Selline see sport on," nentis Ränkel. "Tagant üksinda sõita oli ebameeldiv, esimesed kolm ringi sai veel kellegagi koos sõita, aga viimased kaks oli puhas iseendaga võitlemine lihtsalt."

"Püstilaskmisega on pigem see, et ma polegi kunagi stabiilne olnud. Jalg hakkas rohkem värisema. Lamades teise tiiru viimasest möödalasust on kahju. Kui ta oli, siis oli napilt kuskil ääre peal," arutles Ränkel. "Esimeses seerias oli ka grupp väga hea, aga ta oli kella üheksa pool. Hea, et kõik olid sees. Tegin teiseks tiiruks parandused, et oleks rohkem tsentris. Kahju viimasest lasust, siis oleks lamades väga rahul olnud. 90% lamades, 60% püsti… püsti võinuks 80% ära tulla."

Järgmisena on meeslaskesuusatajatel kavas sprint, mis sõidetakse laupäeval, 12. veebruaril.