Zahkna: ei olnud katastroof, ei olnud õnnestumine

Zahkna läbis kaks esimest lasketiiru puhaste paberitega, kolmandas jäi üles üks ja neljandas kaks märki. 92 mehe seas alles 82. suusaaega näidanud Zahkna kaotas olümpiavõitjaks tulnud Quentin Fillon Maillet'le 7.18,6, puhtalt suusasõidus jäi ta prantslasele alla 5.41-ga. "Ei ole üldse tänases asi. Kui esimene päev kohale jõudsime, oli šokk – jalad lihtsalt valutasid ja ei jaksanud. Siis panin selle külma ilma arvele. Siin tekivad küll suured vahed, aga siia reisimine on jätnud halva enesetunde kogu olümpiaks," tunnistas Zahkna. "Saan paralleeli tuua kolme aasta tagusest ajast. Käisime siis USA-s MK-l, järsku olime terve koondisega paremad kui Euroopas olime. Mingi organismi kohastumus on. Ma ei oska öelda, millest. Kui vaatame murdmaad, siis norrakad on maailma parimad, aga ei saa siin lihtsalt toimima."

"Treeningud ei ole ka ülemäära enesekindlust andnud," jätkas Zahkna. "Sain teha vaid seda, millega harjunud olen. Teadsin, kus mu sõidu osa praegu on. Pidin panustama laskmisele. Tegin kontrollitud sõidu, sest siin kõrgel karistab kohe ära, kui üle võimete sõidad. Sõit oli ikkagi hetke maksimumi lähedal, aga vältisin ülepanemist, et ei jääks raja peale kõndima."

"Esimesed kaks tiiru olid kontrolli all, tuulevaikne oli. Kolmas tiir oli tuul veel ära kukkunud ja pidin parandusi tegema. Ma ei tea, kuhu neljas lask läks, aga hääle järgi läks pihta ehk oli jube napikas. Sellest on kahju," jätkas Zahkna. "Kuna ma ülemäära kiiresti ei sõitnud, tulin kontrollitult tiiru. Enesetunde mõttes oleks võinud nulliga läbi tulla."

"Ühe trahviga oleks okei läbi tulla, aga mul suri parem jalg ära ja saabas hakkas pigistama. Ilmselt veri voolas kõik jalatalda," avaldas Zahkna. "Viimati oli sama jama eelmise olümpia individuaalis. Mõtlesin, et täitsa lõpp, mis deja vu. MK-l pole kordagi seda kahe aasta jooksul juhtunud."

Viimases tiirus mõjutas Zahkna sõnul laskmist ka väsimus. "Vaimselt oli ka viimases tiirus raske kokku võtta. Lisaks siis jalg lihtsalt surises," rääkis ta. "Ei midagi erilist. Minu kohta laskmine alla keskmise. Ma polegi kahe aasta jooksul MK-l üle kolme trahvi lasknud. Kahju, aga see polnud minu sooritusampluaast täiesti väljas. Ei olnud katastroof, ei olnud õnnestumine.

Zahkna lootis, et järelejäänud olümpiastartidega õnnestub sõiduvormi ja enesetunnet paremaks saada. "See võib parandada, aga see ei saa teise äärmusesse minna. Mingil määral ta jääb, aga me ei lepi sellega ega viska jalgu seinale," lubas ta. "Proovime teha võimalikult kvaliteetset trenni, et saaks jala liikuma. Praegu on jalg uimane ja aeglane, jalad jäävad kangeks. Ei ole seda lõdvestust. Kiireimaid trenne tuleb teha, muudmoodi ei saa teada, kas saab paremaks minna."

"Kui on kõik hästi, siis vajad vaid taastavaid trenne, sest võistlusrütm arendab sind. Praegu võib aga kehvemaks minna. Pean tegema kiireid lõike," lisas Zahkna. "Eks see raske on. Ühest küljest olen nagu uimane ja vajaks puhkust. Samas me pole ületreeninud, et olla uimane. Peame otsima, see on paras riskimine. Sellist MK-rütmi pole, et lähed võistlustega kaasa."

Järgmisena on meeslaskesuusatajatel kavas sprint, mis sõidetakse laupäeval, 12. veebruaril.