Eestlastest parim olnud Siimer: natuke nukker, et 60 jääb parimaks

"Just kuulsin, et olin Eesti parim. Nukker natuke, et 60 jääb Eesti parimaks," muigas Siimer. T"iitel on hea, Eesti parim mees, aga koha poolest nii hea pole."

22-aastane Siimer alustas võistlust kahe nullitiiruga, järgmisest kahest lasketiirust teenis ta aga kolm trahviminutit ja kaotas lõpuks olümpiavõitjaks tulnud prantslasele Quentin Fillon Maillet'le 6.45,3. "Esimesed kolm tiiru olid päris head. Viimases kaks oli liiga palju," nentis Siimer, ja selgitas eksimusi: "Päästsin liiga vara. Ütlen ausalt, närvi mul polnud, täiesti null. Läksin külma närviga peale, aga statistika ei valeta. 85% on niigi parem laskeprotsent kui keskmine, nii et hullu pole midagi. Alati võiks nulliga läbi tulla, aga reaalsus on see…"

"Aga õigel ajal tulid nullid. Oleks kohe 2+1 lasknud, siis olnuks nukram seis, aga kahe nulliga on hea alustada. Mõtled: siit nüüd annab teha," jätkas Siimer. "Palju lasid esimeses kahest tiirus nullid, kolmas-neljas on kõige tähtsamad, et seal realiseeriksid ennast."

"Pettumust pole, sest üle oma varju ei saa hüpata. Vaadates Mk-sarja, siis parim koht on 51. ja 57. 60. on sinna samasse kanti," lisas Siimer. "Loomulikult tahaksin olla top10 või top20, aga see pole lihtsalt reaalne. Ees on nii tugevad mehed. Ma ei pannud endale koha peale eesmärki, vaid soorituse peale, et tiirudes individuaalselt tuleksin nulli või ühega läbi. See oleks ideaalne võistlus. Praegu oli lihtsalt okei võistlus, mitte väga hea. Ütleks 4-."

Järgmisena on meeslaskesuusatajatel kavas sprint, mis sõidetakse laupäeval, 12. veebruaril.