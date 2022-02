Esimest korda jälitussõitu pääsenud Ränkel: ainuke koht, kus see on väga hea

"Olümpial võiks ju tulla," arutles 2019. aastast laskesuusatamisega tegelenud Ränkel, kas jääb 60 parema sekka. "Ainuke koht, kus oleks väga hea, kui saaks jälitusse."

Ränkel, kelle senine parim tulemus MK-sarjas oli 64. koht, sai olümpial 51. koha, kaotades olümpiavõitjaks tulnud norralasele Johannes Thingnes Böle 2.38,7. Puhtas sõiduajas oli samuti kiireim Thingnes Bö, Ränkel näitas 42. sõiduaega, kaotades Böle 1.46,6. "Ütleme nii, et täna ei olnud seda sõitu, mis oli individuaalis. Millegipärast oli see pingutamine täna jube raske," tunnistas Ränkel. "Esimese ringi sõitsin varuga, teisele läksin ka hea tundega, sest nulliga lähed alati hea tundega ringile. Aga kolmas ring oli ikka puhas kannatamine. Oleks pidanud ees sõitnud rootslasega vabalt ära sõitma koos, aga ei suutnud täna. Sprint on ainult 10 km, võiks jõuda. Aga juba eile oli trennis natuke kuidagi raske. Aga võib-olla lihtsalt mõned rasked päevad siin ja läheb paremaks."

Kahe tiiru peale tegi Ränkel kaks möödalasku – lamadestiiru läbis puhaste paberitega, püstitiirus jäi üles kaks märku. "Sõrmed on täiesti jääs, sõrmeots oli enne täiesti valge. Väga ei tunne seda [nimetissõrme]. Päris valus on, aga vaikselt sulavad üles," näitas Ränkel ajakirjanikele. "Sõitsin paksu kindaga, aga kui püstitiiru tulin, olid näpud nii jääs, et ei tundnud päästikutki. Esimene lask läks nii, et nägin märki, aga ei tundnud sõrme. Viimase puhul lihtsalt võitlesin, aga sõrmed olid nii jääs, et ei suutnud seal midagi teha."

"Tegelikult võinuks täna püsti ka nulli lasta, jalg ei värisenud nii nagu tavaliselt. Võimalus oli, aga käed ei suutnud täna sooja hoida," lisas ta. "Natuke kripeldab ikka see, et ma ei saanud käte tõttu realiseerida seda püsti just."

Ränkeli ees läheb jälitussõidus rajale Rene Zahkna, kes sai ühe möödalasu juures sprindis 50. koha, edestades koondisekaaslast 1,2 sekundiga. Sõiduaja poolest oli Zahkna 76., kaotades Thingnes Böle sõidus 2.36,3. "Kurta pole täna millegi üle. Peas lähed mõistagi ideaalset sõitu tegema, aga... See üks möödalask. Ma suudan püstitiirus nulli lasta – kaks viimast MK-sprinti läbisin puhaste paberitega – aga läksin lihtsalt riskima," arutles Zahkna. "Kui protokolli vaadata, siis oli mul kuues laskeaeg. Läksingi esikümne laskmist tegema – kiirelt, enesekindlalt. Endast maksimumi andma, nagu olümpiale kohane... Lamades polnud mingit probleemi, püsti oli selge võitlus – mitte võistlusnärv ei mõjutanud, vaid väsimus jalgades. Aga hoiak oli, et lasen kiirelt ega kiilu end tiiru kinni. Tulemus oli rahuldustpakkuv, aga mitte eeskujulik."

See, et jälitussõitu saavad nad Ränkeliga sisuliselt koos startida, Zahkna sõnul erilist rolli ei mängi. "Parem oleks ehk pool minutit vahet ükskõik, kumma kasuks. Veelgi parem olnuks, kui mõlemad startinuks minut varem," mõtiskles ta. "Oleksime kogenematud, läheksime omavahel võistlema, kumb on Eesti parim, aga oleme kogenud, seega ei lähe. Ega ma kaua Raido tuules olla ei saa, sest nagu protokoll näitab, on meie sõiduvahe päris korralik. Kusjuures alguses tuules olla ei saa, sest rada hakkab tõusma."

"Eesmärk jälitussõidus on võtta nii palju kui antakse. Ma ei lähe kohta hoidma," lubas Zahkna. "Kui, siis nagu Oberhofis, kui vaatasin, et ohoo, olen 17., mis oli ebareaalne. Võtmekoht on laskmine ja ma ei lähe kindlapeale laskma, vaid kiirelt ja hästi laskma, tulgu, mis tuleb. Minu kiire laskmine pole nii riskantne kui ehk keskmisel laskesuusatajal."

Lamadestiirus ühel lasul eksinud olümpiadebütant Kristo Siimer sai 70. koha, kaotades Thingnes Böle 3.06,2. Esimesena startinud Kalev Ermits jättis mõlemas tiirus üles kaks märki ja sai 94 lõpetanu seas 88. koha, kaotades võitjale 3.46,0. "Kümnest neli läksid mööda, ei saanud pihta ja ei olegi midagi kosta," nentis Ermits nukralt. "Sellega jälitusse ei saa. Olud tiirus olid väga rahulikud – väga minimaalne tuul ja kõik ühelt poolt. Heaks laskesuusatamiseks kõik tingimused loodud."

"See, et rajal sõidukiirus nii kehv oli, on endale tõsiselt suur negatiivne üllatus," jätkas Ermits. "Ootused olid selgelt suuremad. Praegu võin kokku võtta, et see on mu kolmest olümpiast kõige nigelam. Täielik pettumus."

"Nüüd proovin teatemeeskonda aidata nii palju kui suudan," lisas ta. "Neljakesi oleme kohal, iga mees on tähtis. Seal oleks vaja märgid maha saada ja natuke asjalikumalt sõita, et vähemalt teistel meestel mitte seda võistlustuju ära rikkuda."

Meeste 12,5 km jälitussõit on Zhangjiakous kavas pühapäeval Eesti aja järgi kell 12.45, ilmaennustus lubab lumesadu ja külma ilma. "Kui läheb ennustuste põhjal ja jälitussõidu ajal hakkab sadama lund, siis on lõpuks õige talv väljas, mis mulle meeldib," sõnas Zahkna. "Lumi muudaks ka hooldemeeste mängu ja heade suuskade arvelt oleks võimalik ühtteist võita."