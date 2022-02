Ermits: üle oma varju ei hüppa

Nelja tiiru peale kuus trahviminutit (2+2+0+2) teeninud Ermits kaotas olümpiavõitjaks tulnud prantslasele Quentin Fillon Maillet'le 8.33,9. "Võistluse tulemus näitab seda sooritust väga hästi, paraku olen täna seal tagareas. Ei olnud ei sõitu ega laskmist. Midagi väga head ei olegi kosta," tunnistas Ermits. "Võistlusoludega ja kohaga kindlasti olen juba kohanenud, tulime juba 1. veebruaril siia, treeningpäevi on siin olnud omajagu. Täna on ka kõige mõistlikum talveilm, külmakraade väga mõõdukalt ja tuult ka vaat et kõike vähem nendest päevadest. Täna olid kindlasti väga head olud sportimiseks. Paraku ei suutnud ära kasutada neid häid olusid."

Ermits nentis, et Zhangjiakous veedetud aja jooksul on tema laskmine olnud heitlik, kuid üldtase siiski parem. "Tänasel võistlusel kuus trahvi on ikka selgelt lati alt läbi, minu jaoks ka," tõdes ta. "Esimeses tiirus oli kindlasti enda apsakas. Tuuleolud olid sarnased nagu oli pealelaskmisel, midagi ei reageerinud, vaatasin, et võib ilusti lasta sellega, millega mul peale jäi pill. Aga nägin peale esimest tiiru seda pilti ja natuke laiali olid. Mingit korrektuuri teiseks tiiruks ei teinud, lihtsalt jälgisin teises lamadestiirus, et tuuleolud on sarnased, lihtsalt proovisin võtta korralikuma asendi ja siis sain asjadele pihta küll."

Küsimusele, kas üks nullitiir andis ülejäänud olümpiaks lootust, vastas Ermits: "Üldiselt ikka. Tean, et olen suuteline küll ära laskma. Lihtsalt vaja võistlusolukorras see ära teha," arutles ta. "Täna olid asjad vähemalt lamadestiirus kontrolli all, küll aga nende kahe trahviga olid väikesed apsakad sees."

Suusarajal näitas Ermits 62. aega, kaotades kiireimale suusatajale ehk Fillon Maillet'le 4.15. "Suusad olid täiesti võidusõidusuusad, suusa taha kindlasti midagi ei jäänud. Eks pigem on enda võimekus selline. Ega üle oma varju ei hüppa," arutles Ermits. "Ilmselt sõiduaeg tuleb samasse kanti, kus ta on varemgi olnud. Arvan, et mul esimene ja teine ring olid natuke reipamad, aga kolmandast ringist alates oli ärakukkumine. Lihtsalt saigi natuke võhm otsa. Läksingi võib-olla natuke ründavamalt peale. Aga noh… peabki proovima."

Järgmisena on meeslaskesuusatajatel kavas sprint, mis sõidetakse laupäeval, 12. veebruaril.